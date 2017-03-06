У Львові триває прийом заявок на Школу медіаменеджменту

Засновників медіастартапів, редакторів українських ЗМІ і медіауправлінців різних рівнів запрошують стати учасниками Школи медіаменеджменту від Львівського медіафоруму. Перший етап проекту відбудеться 6-8 квітня у Львові. Заявки приймають до 17 березня включно.

Школа медіаменеджменту – це інтенсивне навчання від досвідчених медіаменеджерів і медіаекспертів. Учасники працюватимуть над концепцією і стратегією видання, вчитимуться розробляти редакційні стандарти та управляти редакційними процесами, ознайомляться з особливостями фінансового менеджменту медіапроектів та інструментами монетизації тощо.

Серед тренерів школи – викладач Гарвардської бізнес-школи, консультант з digital-стратегій Гжегож Пєхота, експерт з довготермінових стратегій Євген Глібовицький, директорка з маркетингу і керівниця з розвитку видання «Платформа» Марія Фронощук, заступниця головного редактора сайту NV.UA Олена Трибушна, фінансовий директор 24 каналу Олександр Деніщук, заступниця гендиректора Укрінформу Марина Сингаївська та інші.

Навчання відбуватиметься у два етапи. Перший – три дні тренінгів у квітні. Другий відбудеться у червні.

Аби стати учасником Школи медіаменеджменту, слід заповнити реєстраційну форму.

Участь у Школі безкоштовна. Учасники самостійно оплачують дорогу і проживання.

Заявки приймають до 17 березня включно. Відбір учасників здійснюватиметься на конкурсній основі. Результати буде оприлюднено 22 березня на сайті lvivmediaforum.com

Запитання, пов’язані зі Школою медіаменеджменту, просять надсилати на e-mail: olya.klinova@gmail.com.