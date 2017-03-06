У Львові буде безкоштовна дитяча секція з футболу

І працюватиме вона на спортивному майданчику на вул. Кошиця, 4, який повністю відновили за кошти міста

Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

У Львові активно відновлюють спортивні майданчики. В неділю, 5 березня, відбулося відкриття капітально відремонтованого дитячо-спортивного майданчика на вул. Кошиця, 4. Цей майданчик був повністю відремонтований за кошти міського бюджету м. Львова. Вартість ремонт становить близько 1 млн. 250 тис. грн. Зокрема, на ньому було облаштовано міні-футбольне поле з штучною травою та огорожею, та комплекс вуличних спортивних тренажерів.

З нагоди відкриття ЛКП «Спортресурс» спільно з «Дитячими Клубами Шевченківського району» було проведено міні-футбольний турнір за участю 4 команд для дітей віком 10-11 років, переможцем стала команда «Вікторія», тренер якої Крижановський Віктор Йосифович. На майданчику відчувалась атмосфера спортивного свята, усі учасники отримали від міста нагороди та подарунки у вигляді кубків, медалей та м`ячів.

Кожного понеділка, середи та п’ятниці з 15.00 до 18.00 год. тут буде працювати безкоштовна секція з футболу для усіх охочих дітей Шевченківського мікрорайону і не тільки. З молоддю буде займатися професійний тренер «Дитячих Клубів Шевченківського району» Крижановський Віктор Йосифович.

Довідка

На балансі ЛКП «Спортресурс» знаходять 16 спортивно-ігрових та дитячо-спортивних майданчиків у різних районах м. Львова.

В 2016 році ЛКП «Спортресурс» вперше отримав достатню суму коштів для проведення капітального ремонту спортивних майданчиків. Зокрема було проведено ремонт 4 майданчиків: на вул. Тернопільська, 13а (міні-футбольний майданчик з штучним покриттям та вуличними тренажерами), на вул. Кастелівка, 8 (перший і єдиний у Львові баскетбольний майданчик з поліуретановим покриттям), на вул. Винниченка, 4 (сучасний майданчик для «Street Workout») та на вул. Кошиця, 4 (міні-футбольний майданчик з штучним покриттям та вуличними тренажерами). Сума ремонтів цих майданчиків становить близько 3 млн. 200 тис. грн.

У 2017 році передбачено виготовлення проектно-кошторисної документації та початок капітального ремонту на суму 2 млн. 500 тис. грн., зокрема це такі майданчики: дитячо-спортивний майданчик на просп. Чорновола, 45, скейт-майданчик на вул. Винниченка, 4, баскетбольний майданчик на вул. Винниченка, 4, дитячо-спортивний майданчик на вул. Чорноморська, 12, дитячо-спортивний майданчик на вул. М. Вовчка, 3 та дитячо-спортивний майданчик на вул. Й. Сліпого, 33.