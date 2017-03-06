На Львівщині побили та пограбували харків’янина

Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Мостиське відділення поліції 5 березня по допомогу звернувся 28-річний житель міста Харків. Чоловік повідомив, що близько другої ночі в одному з сіл Мостиського району двоє невідомих побили його та відібрали чотириста доларів США.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетні двоє раніше судимих мешканців району, віком 31 і 34 роки. Один з них вже затриманий згідно ст. 208 КПК України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.