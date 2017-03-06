Львівський дзюдоїст Сергій Дребот виборов “бронзу” на Кубку Європи 

У неділю, 5 березня, у м. Катовіце (Польща) завершився Кубок Європи із дзюдо серед чоловіків. Кольори національної збірної захищав представник Львівщини, вихованець спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву “Богатир” та ФСТ “Динамо” Сергій Дребот.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

Сергій Дребот вчергове підтвердив реноме лідера національної збірної, здобувши бронзову нагороду у найпрестижнішій категорії змагань за участі 55 учасників із 26 країн.

Зазначимо, що загалом у змаганнях взяли участь 292 спортсмени з 36 країн світу.