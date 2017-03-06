Львів’яни зможуть попрактикувати англійську, взявши участь у програмі «Host Family»

Міжнародна молодіжна організація AIESEC у Львові запрошує до участі у програмі «Host Family», прийнявши у себе вдома волонтера з будь-якої країни світу. Участь у програмі – це чудова можливість попрактикувати англійську мову, показати справжню українську гостинність та пізнати іншу культуру просто у себе вдома, зазначають організатори.

Разом із програмою «Приймаюча сім’я» є змога прийняти у себе вдома волонтера із будь-якої країни світу, який братиме участь у соціальному проекті «Language School» у Львові з 5 червня до 16 липня. Водночас це чудова можливість попрактикувати англійську, показати справжню українську гостинність та дізнатись багато нового про традиції іншої країни.

«Перш за все, це незабутні емоції та нові знайомства, декілька тижнів проведених з людиною із цілком іншою культурою, з іншим світобаченням та бажанням відкривати нове, вихід із зони комфорту і, без сумніву, весело проведений разом час. Все, що потрібно для комфортного перебування волонтера – це спальне місце та можливість для гігієни», – зазначають організатори.

Волонтери AIESEC – це учасники міжнародних волонтерських стажувань «Global Volunteer», які приїжджають в Україну для роботи над різноманітними соціальними проектами. Цього разу – над проектом «Language School» для підтримки 4 Цілі Сталого Розвитку ООН.

Зареєструватись та відправити заявку можна за адресою: http://aiesec.ua/host-family.