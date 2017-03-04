Завтра в УКУ відбудеться спільна молитва християн та юдеїв

Вже традиційно в першу наділю березня до римо-католицької Меси на Парафії св. Йоана Павла ІІ у Львові долучаться Рабин Сіва Файнерман та вірні з його синагоги «Тейва».

Отже, в цей день відбудуться лекція Рабина, католицька Меса, іспанські та юдейські співи для вшанування феномену жінки, інформує прес-служба ЛМР.

Захід розпочнеться в неділю, 5 березня, о 12.00 год. в каплиці УКУ (вул. Хуторівка, 35A).

О 10. 00 год. біля капиці відбудеться майстер-клас: «Як зробити власноруч, з дешевих матеріалів предмети, за допомогою яких ми можемо розповідати дітям про віру» – не тільки для вчителів, але й батьків, дідусів та бабусь.

«Подія «вписується» в сьогоднішній стиль Римо-Католицький Церкви, яка, як пише Папа Франциск, «черпає з великої скарбниці юдейської традиції, яку розпізнає як частину свого спадку».

Крім того, зустріч також присвячена Дню Жінок, який хочемо переживати глибше, відкриваючи красу жінки, як матері життя. Треба розпізнавати «феномен жінки» (за словами Святого Папи Йоана Павла ІІ). Рабин Сіва Файнермар прочитає лекцію про жінку в біблійному навчанні. Також після Меси іспанський виконавець Іляс Санчес співатиме іспанські та юдейські пісні.

Добрі стосунки римо-католицької парафїї св. Йоана Павла ІІ і юдейської громади Львова вже стали традицією. В серпні минулого року за ініціативи парафії в консульстві Ізраїлю у Львові виступила з юдейськими піснями молодь з Північної Італії. Вони співали на івриті та по-італійськи», – розповів о.Григорій (Гжегож) Драус, настоятель парафії Святого Папи Йоана Павла ІІ РКЦ (вул. Хуторівка, 35А; каплиця Філософсько-богословського факультету УКУ).

Слід зауважити, що Рабин Файнерман читає лекції з нагоди парафіяльних свят (наприклад, про біблійний Хесед, тобто милосердя з нагоди перегринації у Львові Ікони Божого Милосердя). Пізнавання юдейського коріння християнства допомагає краще його відкривати для кожного віруючого.