Вперше у Львові відбудеться проект «Kids Sing Beatles» у супроводі симфонічного оркестру «INSO-Львів»

5 березня о 18 годині найкращі хіти «Beatles» у Львівській філармонії виконають лауреати та переможці українських та міжнародних конкурсів та фестивалів, солісти вокальної студії Мистецького Центру «Фора» та гурт «ForaFive».

Мистецький центр пропонує різноманітні студії з вокалу, театрального мистецтва, живопису, акторської майстерності, хореографії. На концерті учні центру презентують свої улюблені пісні «Beatles», заряджені енергією, безпосередністю та сонячним настроєм. Для молодих вокалістів це новий етап і хвилюючий досвід роботи з оркестром.

Симфонічний оркестр «INSO-Львів» виступить з вокалістами.