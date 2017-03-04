В Україну прийде потепління до 18 градусів

У неділю, 5 березня, на всій території України очікується тепла та суха погода. Про це повідомили в Укргідрометцентрі у суботу, 4 березня.

Повідомляється, що на території України опадів не очікується, вітер південно-західний, північно-західний, 7-12 м / с, удень місцями пориви 15-20 м / с, в Карпатах 25 м / с.

За даними синоптиків, температура повітря вночі від 0 до 5 ° тепла, в східних областях від 1 до 4 ° морозу; днем 10-15 ° тепла, на Прикарпатті до 18 ° тепла, на високогір’ї Карпат 3-8 ° тепла.

У Києві в неділю без опадів, температура повітря вночі 1-3 ° тепла, вдень 12-14 ° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії у Києві 5 березня найвища температура вдень була 14,8° в 1998 році, найнижча вночі -19,8° в 1985.

У понеділок без опадів, лише в західних областях невеликі короткочасні дощі, місцями грози; в Карпатах і Закарпатті дощі, в горах з мокрим снігом.

Вітер південний і південно-східний, 7-12 м / с, місцями пориви 15-20 м / с.

Температура повітря вночі 1-6 ° тепла, місцями на Лівобережжі 0-3 ° морозу; днем 9-14 ° тепла, в західних областях 7-12 °; в Карпатах вночі 0-3 ° морозу, вдень 1-3 ° тепла.

У Києві в понеділок без опадів, температура повітря вночі 2-4 ° тепла, вдень 12-14.