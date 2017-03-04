У Стрию зловмисник обікрав свою матір

За цим фактом відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування.

В Стрийський відділ поліції за допомогою звернулася 52-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що з її квартири було викрадено порохотяг «Зельмер». Сума завданих збитків становить дві з половиною тисячі гривень.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний син заявниці, 31-річний стриянин.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.