У Львові відбудеться смолоскипна хода “Пам’ятай героїв”

В неділю, 5 березня 2017 року, о 18:00 у м. Львові відбудеться смолоскипна хода “Пам’ятай героїв” в честь пам’яті усіх героїв України, а зокрема – генерала-хорунжого Української Повстанської Армії Романа Шухевича.



Збір охочих взяти участь у заході розпочнеться о 18:00 біля пам’ятника Тарасові Шевченку. Звідси, активісти попрямують до пам’ятника Жертвам комуністичних злочинів, що на вулиці С.Бандери. Маршрут закінчиться біля пам’ятника Борцям за волю України, що знаходиться на вул. Вітовського.



За запрошенням організаторів, на смолоскипній ході буде присутній почесний гість – український політичний діяч, політв’язень, син Романа Шухевича – Юрій Шухевич.