У Червонограді попрощалися із загиблими гірниками

Троє з восьми загиблих в результаті вибуху метану шахтарів жили в Червонограді. У місті, як і в усій країні, оголошений траур.

Решту гірників поховають в селах, де жили вони або їхні близькі. Прощалися з шахтарями окремо – так вирішили сім’ї, пише kp.ua.

У Червонограді ж 4 березня в церквах міста в останню путь проводжали 26-річного Миколу Білоусова і 32-річного Олександра Клака.

У п’ятницю по Миколі Білоусову відслужили панахиду. Поховали хлопця в 11 ранку. Микола Білоусов навчався в місцевій школі №2, потім завершив Червоноградський коледж. Надалі вивчав ази гірницької справи в місті Дніпро. Після завершення вузу працював на «Степовій», гірничим майстром. Микола був єдиною опорою для мами, Людмили Олексіївни.

Колеги і друзі Олександра Клака відгукуються про нього, як про дуже працьовиту людину. Кажуть, що жодного разу не брав ні лікарняних, ні відгулів. Любив свою справу і був професійним гірником очисного забою. Осиротілий син Артем 2014 народження, залишилася вдовою 30-річна Галина.

Жителю Червонограда Ярославу Мелешко в цьому році виповнилося 40. В останню путь Ярослава, колишнього в.о. начальника ділянки, проводжали в селі Воля Гнилицька Яворівського районі. Тут проживають його батьки. Того трагічного дня, 2-го березня, додому його не дочекалися троє маленьких дітей – Назар, Ірина і 3-річний Максим, а також дружина Руслана.

42-річного Василя Михнича з села Себечів Сокальського району поховали в рідному селі. Пропрацював на шахті більше десяти років. З дружиною виховував сина, якому ледь виповнилося три рочки.

Шахтарі 41-річний Тарас Коліда та 37-річний Володимир Лозинський жили в сусідніх селах, в п’яти кілометрах один від одного. У Володимира залишилася старенька мати. Дружина Тараса Тетяна, працює фельдшером. У Тараса Коліди залишилися маленькі діти: третьокласник Роман і першокласниця Вікторія.

Ще один загиблий, Іван Бігун, був родом з села Хлівчани сусіднього району. Івану було всього 37.

Наймолодший серед загиблих шахтарів – 18-річний Тарас Старошельський. З ним попрощалися сьогодні в селі Муроване, в якому він жив. До свого 19-річчя він не дожив кілька днів. Мама у нього померла, коли хлопчикові було всього 8 місяців. Батько – інвалід першої групи по зору, непрацездатний. Виростила хлопця бабуся, якій зараз вже 92 роки. Сім’я тримається завдяки родичам.

Нагадаємо, 2 березня, на Сокальщині стався вибух на шахті, внаслідок чого обвалилася гірська порода. Через це загинуло 8 гірників, ще 20 постраждало. Сім’ям загиблих на «Степовій» шахтарів виплатять по 500 тис. грн.