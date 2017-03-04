Шахта “Степова” відновить роботу до понеділка

Шахта “Степова”, де в четвер, 2 березня стався вибух, в результаті якого загинули вісім гірників, відновить роботу до понеділка, повідомив голова Червоноградського відділення Незалежної профспілки гірників України Віталій Оніжук.

Інформує interfax.com.ua.

“Шахта поки роботу не відновила, думаю, до понеділка почне працювати”, – сказав Оніжук.

Як повідомлялося, внаслідок вибуху на шахті № 10 “Степова” в с. Глухів Сокальського району Львівської області загинули вісім людей, шестеро отримали травми. Вибух стався 2 березня о 12:46 на горизонті 550 м. На шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірника. Рятувальники підняли на поверхню всіх гірників, які знаходилися в шахті.