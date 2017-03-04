Надзвичайний стан в енергетиці може тривати до кінця року

Надзвичайні заходи в енергетичному секторі України за негативним сценарієм можуть зберегтися до кінця 2017 року.

Про це попередив віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон під час ефіру на NewsOne.

“Всього існує три сценарії розвитку ситуації. Це дія надзвичайних заходів до 1 червня, до 1 вересня і до кінця 2017 року. Найбільш привабливим з точки зору проведення ремонтної кампанії є перший варіант. Для стабільної роботи енергосистеми України протягом року необхідно закупити 5 млн т вугілля антрацитової групи”, – повідомив Володимир Кістіон.

Віце-прем’єр розповів, що закупити вугілля Україна може в США, ПАР чи Росії. При цьому варіант поставки вугілля з Сполучених Штатів є “проблематичним”.