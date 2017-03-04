На Львівщині внаслідок ДТП загинув пішохів

3 березня о 19:30 год. у с. Гораєць Жовківського району на автодорозі Львів-Рава-Руська водій автомобіля “БМВ”, 1963 року народження, житель с. Бишків Жовківського району, скоїв наїзд на пішохода, 1958 року народження, жителя м. Львова.

Від отриманих травм львів’янин помер на місці події. Тіло загиблого доставлено до моргу Жовківської центральної районної лікарні. Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені. Причини події – зʼясовуються. Проводиться дослідча перевірка, інформує ЛОДА.