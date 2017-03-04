До Львова привезуть ще трьох шахтарів з шахти “Степова”

У восьму клінічну лікарню привезуть ще трьох постраждалих від учорашнього вибуху метану на шахті “Степова”.

Про це повідомив Василь Савчин, завідувач центром термічної травми і пластичної хірургії Львівської лікарні №8, передає УНН.

“Повинні доставити ще трьох шахтарів з Червоноградської лікарні до Львова. У них є підозра на проблеми з дихальними шляхами. Ймовірно, їх привезуть вже сьогодні”, – повідомив Савчин.

Нагадаємо, 2 березня о 12:46 в селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті № 10 “Степова” ПАТ “Львіввугілля” на горизонті 550 м, в 119-му конвеєрі в результаті вибуху сталося обвалення гірської породи.

На шахті працювало 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірників, з яких 8 загинуло та 6 травмовано, всіх підняли на поверхню.

Напередодні двадцяти постраждалим в результаті вибуху на шахті “Степовій” гірникам провели бронхоскопіческое дослідження. При позитивній динаміці лікування можна говорити про те, що вже через 5-6 днів випишуть перших пацієнтів.