Кількість госпіталізованих гірників шахти “Степова” зросла до 23 осіб

На лікуванні в опіковому відділенні 8-ї міської лікарні Львова перебувають 23 гірники, стан 9 потерпілих – тяжкий, 14 – середньої тяжкості.

Кількість госпіталізованих гірників шахти “Степова” ДП “Львіввугілля” зросла до 23 осіб.

Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, станом на 09:00 4 березня, на лікуванні в опіковому відділенні 8-ї міської лікарні Львова знаходяться 23 гірника (3 березня були госпіталізовані ще три гірники), постраждалі 2 березня в результаті вибуху на шахті. Стан 9 потерпілих – тяжкий, 14 – середньої тяжкості.

Нагадаємо, 2 березня, на Сокальщині стався вибух на шахті, внаслідок чого обвалилася гірська порода. Через це загинуло 8 гірників, ще 20 постраждало. Сім’ям загиблих на «Степовій» шахтарів виплатять по 500 тис. грн.