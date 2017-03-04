Делегація представництва ЄС в Україні відвідала об’єднані територіальні громади Львівщини

Метою візиту стало ознайомлення з реальним станом реформи децентралізації на Львівщині, а також представлення можливостей програми ЄС «U-LEAD”.

У середу, 2 березня, керівник програм співробітництва Представництва ЄС в Україні Беренд де Гроот, а також програмний директор «U-LEAD” Бастіан Файгель, відвідали територіальні громади Львівської області. Про це звітує прес-служба Центру розвитку місцевого самоврядування у Львівській області, який брав участь у підготовці такого візиту.

Як зазначається, представники делегації взяли участь у конференції відвідали Давидівську та Грабовецьку громади.

“Мета візиту іноземних представників – донесення до них об’єктивної інформації щодо проведення реформи децентралізації в Україні та їх ознайомлення із безпосереднім життям територіальних громад після об’єднання”, – зазначив директор Центру розвитку місцевого самоврядування у Львівській області Андрій Бринь.

Крім того, було зазначено, що “подібні виїзди для наших закордонних партнерів – це прекрасна можливість на власні очі побачити, що тут відбувається й оцінити реальний стан справ безпосередньо на місці”.

Нагадаємо, що Центр розвитку місцевого самоврядування у Львівській області створюється за фінансової підтримки програми ЄС «U-LEAD» для підтримки впровадження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, децентралізації повноважень органів виконавчої влади, реформування державної регіональної політики.

“U-LEAD з Європою: Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку” є особливою програмою, яка спільно фінансується Європейським Союзом та країнами-членами, а саме Німеччиною, Швецією і Польщею, і покликана підтримати український уряд у запровадженні реформи місцевого самоврядування. Бюджет програми – 102 млн. євро. Дата завершення програми – 30.06.2020