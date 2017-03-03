З понеділка розпочнуть роботи з продовження трамвайного маршруту №8

«Від сьогодні розпочали підготовчі роботи та огляд трамвайної лінії на проспекті Червоної Калини», – зазначив директор ЛКП «Львівавтодор» Олег Береза.

З понеділка, за сприятливих погодних умов, розпочнуть роботи по продовженню лінії трамвайного маршруту №8. Загалом передбачається виконання комплексу робіт – підготовка ґрунту, монтування трамвайних плит, нових трамвайних колій, зварювання рейок тощо.