Унаслідок зіткнення вантажівки з легковиком на Львівщині загинули двоє людей (фото)

У Миколаївському районі сталося зіткнення вантажного автомобіля «МАН» і легковика «Фолькcваген Джетта»

Сьогодні, 3 березня, близько 12.00 на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Заклад, Миколаївського району, сталося зіткнення вантажного автомобіля «МАН» та легковика «Фолькваген Джетта».

Унаслідок ДТП водій і пасажирка «Фольксвагена» загинули на місці події, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП та особи загиблих. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження, працює слідчо-оперативна група.

Фото: Управління патрульної поліції м.Львів