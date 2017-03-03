«Улов» львівських патрульних – 13 нетверезих водіїв за ніч (фото)

Один із них вчинив ДТП напередодні і втік з місця події

Як повідомила Патрульна поліція Львова, загалом за добу патрульні склали на водіїв у Львові та на дорогах державного значення 16 протоколів за керування в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Зокрема, 13 протоколів цієї ночі – на території Львова.

На вулиці Жовківській патрульні виявили автомобіль ВАЗ 2106, в якого були характерні пошкодження, як після ДТП. До патрульних підійшов чоловік з очевидними ознаками алкогольного сп’яніння та представився власником автомобіля. Надав документи на автомобіль і повідомив, що напередодні наїхав на металевий стовпчик на вулиці Східній та поїхав після цього додому святкувати день народження. Чоловік зізнався, що після того вживав алкоголь. Водію провели огляд на стан алкогольного сп’яніння. Результат – 1.51 проміле. На нього склали протокол за ч.4 ст.130 КУпАП (Вживання алкоголю після ДТП, протокол за ст.124 – вчинення ДТП та протокол за ст.122-4 – залишення місця ДТП). Санкція ч.4 ст.130 передбачає позбавлення права керування на 3 роки та штраф у розмірі 20 400 гривень. Справу розглядатиме суд.

На вулиці Антонича патрульні зупинили автомобіль Smart МС 01 за порушення ПДР. З автомобіля вийшов водій з дитиною. Водій перебував в стані алкогольного сп’яніння. Результат – 0.42 проміле.

На проспекті Червоної Калини патрульні зупинили автомобіль ВАЗ 21104. При спілкуванні з водієм інспектори виявили ознаки наркотичного сп’яніння. Чоловік відмовився пройти огляд на стан сп’яніння за присутності двох свідків. На водія склали протокол за керування у стані наркотичного сп’яніння.

Схожа подія сталася на вулиці Навроцького. Патрульні склали протокол на 32-річного водія автомобіля ВАЗ в якого виявили ознаки наркотичного сп’яніння проте від проходження огляду той категорично відмовився. Також, водій не мав посвідчення водія, оскільки він його навіть не отримував, а тому водій окрім протоколу за керування у нетверезому стані, отримав постанову за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом.

У центрі Львова патрульні помітили автомобіль, який виїхав зі стоянки одного із закладів, порушивши правила дорожнього руху. Водія зупинили та виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду чоловік відмовився за присутності двох свідків. На водія склали протокол за ч.2 ст.130 КУпАП, оскільки цього водія протягом року вже притягували до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Санкція цієї статті передбачає позбавлення права керування на 3 роки та штраф у розмірі 20 400 гривень. Справу буде розглядати суд.