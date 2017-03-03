У Шегинях прикордонники затримали дебошира зі Львова

Сьогодні, у сервісній зоні перед пунктом пропуску «Шегині», що на українсько-польському кордоні, прикордонники мусили затримати одного з подорожніх за злісну непокору вимогам правоохоронців

У ході здійснення пропуску через державний кордон транспортних засобів, які їхали з України, до прикордонного наряду підійшов пасажир однієї з автівок, що очікували на запуск до пункту пропуску, та попросив викликати старшого.

У процесі спілкування з офіцером мешканець Львова 1960 року народження неодноразово нецензурною лайкою висловлював невдоволення роботою правоохоронців, а згодом почав ображати та штовхати прикордонника.

Чоловік не зважав на попередження щодо правової відповідальності за ці дії, а навпаки – привселюдно та за присутності підлеглих принижував честь і гідність офіцера. Аби припинити правопорушення, прикордонники затримали громадянина.

Дії громадянина кваліфіковані як злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі співробітника Державної прикордонної служби України, за що санкцією статті 185-10 КУпАП передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк від одного до двох місяців, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб. Рішення у справі прийматиме суд.