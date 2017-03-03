У шахті “Степова” тривають роботи з дегазації і відкачування води

На момент спалаху в дільниці шахти “Степова” перебувало 34 людини, які безпосередньо там працювали, і четверо, що додатково працювали на цьому об’єкті.

Про це повідомив сьогодні, 3 березня, голова Львівської ОДА Олег Синютка під час брифінгу.

За його словами, на даний момент 30 людей звернулися до лікарень, 20 – перебувають у 8-ій міській клінічній лікарні Львова в опіковому відділенні. “Їм надана необхідна медична допомога. За висновками лікарів, потреби додаткового переміщенні в Київ чи лікування закордоном – немає. Створені умови для перебування родичів разом із постраждалими”, – розповів очільник області.

На цей час уже п’ять тіл забрано рідними. Сьогодні до кінця дня будуть забрані всі тіла після завершення судово-медичної експертизи, і відбудуться парастаси.

Крім того, за словами Олега Синютки, сьогодні у другій половині дня родичі загиблих визначаться з датою похоронів.

“Держава виділила на сьогоднішній момент додатково 1 млн грн, з них 100 тис грн ДП “Львіввугілля” спрямувало на закупівлю додаткових медикаментів, 200 тис грн скерували на організацію похоронів і на допомогу постраждалим”, – зауважив голова Львівської ОДА.

Окрім державної допомоги родинам загиблих та постраждалим, планується виділити додаткові кошти і з обласного бюджету.

На разі у шахті тривають роботи з дегазації. Планується, що до кінця дня рівень метану приведуть у норму. Крім того, Олег Синютка поінформував, що в шахти збільшилося надходження води. “Сподіваємося, що до ранку завтрашнього дня, коли прибуде експертна група для оцінки можливості відновлення роботи шахти, всі роботи з відкачування води і дегазації буде завершено”, – наголосив очільник Львівщини.

“Те, що причиною трагедії був спалах метану – до цього схиляються більшість фахівців. Але тільки після завершення роботи державної комісії буде дано кінцевий висновок, що стало причиною спалаху і чи було дотримано правил безпеки праці”, – підсумував Олег Синютка.

Нагадаємо, у четвер, 2 березня, у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті “Степова” ДП “Львіввугілля” стався вибух метану.

Сьогодні оголошено всеукраїнську жалобу за загиблими внаслідок вибуху шахтарями.