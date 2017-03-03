У Львові зловмисниця викрала елітні парфуми

Як встановили працівники Личаківського відділу поліції, до скоєння злочину причетна 43-річна львів’янка.

В Личаківський відділ поліції 2 березня звернулася співробітниця одного з магазинів міста. Жінка повідомила, що з торгової зали було викрадено парфуми «Ґучі», вартістю майже 1300 гривень.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетна 43-річна львів’янка.

Наразі поліцейські перевіряють причетність зловмисниці до скоєння інших злочинів, вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.