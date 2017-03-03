У Львові встановлять дві меморіальні таблиці учасникам антитерористичних операцій

Меморіальні таблиці встановлять учаснику антитерористичної операції Максиму Дзюбану, на фасаді СЗШ І-ІІІ ступенів №60 на вул. Полтави, 32, та Михайлу Кварцяни на фасаді ССЗШ № 37 з поглибленим вивченням французької мови, на вул. Личаківській, 38.

«Це буде типова, інформативна таблиця. Це питання ми розглядали на засідання містобудівної ради, де був представник управління освіти. Має бути підготовлений лист до Національної академії мистецтв із проханням, щоб студенти розробили декілька ескізів таблиць з різних матеріалів», – розповів Володимир Данилюк, начальник управління регулювання забудови.