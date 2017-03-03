У Львові шахрай ошукав понад сорок людей

Працівники поліції вже скерували до суду матеріали щодо 24 фактів шахрайств, вчинених зловмисником.

Крім того встановлено, що чоловік причетний ще до двох десятків аналогічних правопорушень, внаслідок яких потерпіли громадяни з різних областей України.

«Раніше судимий 23-річний львів’янин через соціальні мережі пропонував придбати різні речі. Люди, яких приваблювали помірковані ціни, перераховували на його банківські картки кошти, проте товари зловмисник їм не надсилав», – повідомив начальник Карпатського управління кіберполіції підполковник поліції Олег Кріп.

Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Обвинувальний акт по 24 фактах шахрайства скерований до суду. Наразі правоохоронці встановили причетність львів’янина ще до двох десятків схожих кримінальних правопорушень, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.