У Львові показали “Війну очима художника”

У четвер, 2 березня, в музеї етнографії та художнього промислу інституту народознавства НАН України (проспект Свободи, 15) відкрили виставку художніх робіт талановитої мисткині Дани Виноградової “Буремна Україна. Війна очима художника”.

Про це повідомили в департаменті з питань культури, національностей та релігій ЛОДА.

За словами директора департаменту Христини Береговської, основна мета виставки – привернути увагу до проблем демобілізованих бійців, які повернулись з війни.

Представлені на виставці полотна, виконані у різних стилях, проте об’єднані єдиною темою – це авторське бачення війни, бачення світу українського воїна, котрий сьогодні захищає українську державність, його думок та переживань такими, які вони є, без прикрас.

Роботи художниці здебільшого виконані у темних стриманих відтінках. У такий спосіб Дана Виноградова прагнула передати глядачам усю атмосферу воєнних буднів, адже сама є бійцем штурмового батальйону. Деякі з експонатів виконані з осколків, знайдених на полі бою.

Триватиме виставка до 9 березня.