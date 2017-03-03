У Львівській ОДА стартували безкоштовні тренінги для громадських об’єднань

У п’ятницю, 3 березня, у приміщенні Львівської облдержадміністрації провели безкоштовний тренінг для представників громадських організацій на тему: “Комунікації для ГО: як “продати” свій проект за 30 секунд”.

Про це повідомили в департаменті внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА.

Навчання провела керівник програм управлінського розвитку Інституту лідерства та управління УКУ, голова громадської організації “Демократичний Альянс Жінок”, кандидат політичних наук, Христина Голинська.

“Українські громадські організації мають чимало гарних проектів та ідей, проте, не завжди вміють про них розповідати. Тому важливо вміти чітко подати свою пропозицію та зацікавити нею інших”, – наголосила тренерка Христина Голинська.

Учасники виконували завдання на виявлення проблем, з якими щодня зустрічаються не лише громадські організації, а усі ті, чия робота пов’язана з комунікацією. Після цього охочі могли практикувались в тому, аби “продати” свій проект чи ідею за 30 секунд.