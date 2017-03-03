У Центрі краєзнавства та туризму обстежать фактичний стан будівельної готовності

Сьогодні, 3 березня, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка провів виїзну нараду з питань будівництва дитячої туристичної бази Центру краєзнавства, екскурсій та туризму учнівської молоді, що знаходиться на вул. Івана Франка, 156 у м. Львові.

Про це інформує прес-служба ЛОДА.

Керівник області зокрема, доручив управлінню капітального будівництва Львівської обласної державної адміністрації проаналізувати фактичний стан будівельної готовності об’єкта та визначити вартість ремонтних робіт, які необхідно виконати для завершення будівництва.

Результати оприлюднять наприкінці березня цього року.