Сільгосппродукція в Україні подорожчала на 9%

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Продукція рослинництва зросла на 16,3%. Порівняно з 2015 роком вартість зернових культур минулого року зросла на 17,2%, до близько 3,4 тис. грн/тонна, олійних культур – на 14,9%, до 8,7 тис. грн/тонна, цукрових буряків – на 7,6%, до 0,8 тис. грн/тонна.

Ціна за тонну овочів в 2016 році залишилася на рівні 3,9 тис. грн, картоплі – зросла на 8%, до 2,6 тис. грн, а фруктів і ягід – скоротилася на 0,5%, до 5,9 тис. грн.

Продукція тваринництва в 2016 році подорожчала на 1,7%. Худоба та птиця (у живій вазі) зросли в ціні на 2,3%, до 22,5 тис. грн/тонна, молоко – на 25,6%, до 5,5 тис. грн/тонна.

Зокрема повідомляється, що яйця подешевшали на 16,8% – до 1,1 тис. грн/тонна.