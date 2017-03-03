Постраждалі шахтарі продовжують лікування в опіковому центрі Львова

Станом на 18 годину вечора п’ятниці стан потерпілих шахтарів, котрих госпіталізували до опікового відділення 8-ї клінічної лікарні Львова, стабілізувався.

Серед них немає жодного із опіками, що можуть становити загрозу їх життю.

Про це розповів завідувач опікового відділення 8-ї клінічної лікарні Львова Василь Савчин.

За його словами, останнього з 20 потерпілих від вибуху гірників, госпіталізували до опікового відділення сьогодні, близької другої години ночі. Серед ушкоджень, яких зазнали шахтарі, – опіки шкіри та верхніх дихальних шляхів. У відділенні їх забезпечили належним лікуванням та інтенсивною терапією. За потреби з постраждалими працюють психологи.

Нагадаємо, на сьогодні в опіковому відділенні 8-ї клінічної лікарні Львова перебуває 20 гірників, постраждалих внаслідок вибуху метану, що стався на шахті “Степова” у четвер, 2 березня, у селі Глухів Сокальського району.

Сьогодні оголошено всеукраїнську жалобу за загиблими внаслідок вибуху шахтарями.