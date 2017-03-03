Обрали керівника Львівської філармонії

Переможцем відкритого конкурсу на посаду директора комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна філармонія» став Володимир Сивохіп

Відповідне рішення ухвалила конкурсна комісія у п’ятницю, 3 березня.

За Володимира Сивохіпа проголосували всі члени комісії. Відтак його кандидатуру рекомендуватимуть затвердити на сесії Львівської обласної ради у вівторок, 7 березня.

Він представив на розгляд комісії свою візію та бачення розвитку філармонії.

Довідка. Сивохіп Володимир Степанович – громадянин України, повна вища освіта, закінчив Львівську державну консерваторію ім.. М. Лисенка за спеціальністю «Музикознавство», кваліфікація – музикознавець, викладач, лектор, стаж роботи у сфері культури – 27 років. Доцент кафедри хорового та симфонічного диригування Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка. Заслужений діяч мистецтв України. Зараз працює генеральним директором комунального закладу Львівської обласної ради «Львівська обласна філармонія».