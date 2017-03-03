На Львівщині судитимуть громадянина Грузії, який хотів переправити через кордон нелегалів

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області слідчі поліції завершили розслідування стосовно громадянина Грузії, обвинуваченого за ч.3 ст.332 КК України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області

Чоловік організував незаконний перетин кордону групи із 6 громадян Індії. Для цього він підшукав осіб, які мали безпосередньо переправити їх поза офіційними пунктами пропуску. Однак під час спроби незаконного перетину державного кордону громадян Індії затримали працівники прикордонної служби.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.