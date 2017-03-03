На Львівщині – найдешевші в Україні картопля і морква

В області найнижчі ціни в Україні на картоплю і моркву, – повідомили у департаменті економічної політики ЛОДА

У лютому на споживчому ринку Львівщини нижчими за середні по Україні були ціни на 18 товарів. Про це повідомили у департаменті економічної політики Львівської облдержадміністрації.

Зокрема, нижчими за середні по Україні були ціни на хліб з борошна 1 ґатунку, хліб житній і житньо-пшеничний, молоко жирністю 2,5%, птицю (тушки курячі), сир м’який, ковбасу варену, цукор, сметану, макаронні вироби, крупу гречану, яйце куряче, цибулю, капусту, буряк, картоплю та моркву.

Слід зазначити, що ціна на картоплю і моркву на Львівщині – найнижча в Україні.