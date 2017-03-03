На Львівщині на хабарі затримано помічника судді та адвоката

У п’ятницю, 3 березня, прокуратурою Львівської області спільно з управлінням захисту економіки Нацполіції Львівщини на хабарі у 700 дол. США затримано адвоката та помічника судді одного із райсудів м. Львова.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Львівської області.

Гроші затримані вимагали від громадянина за допомогу у закритті провадження у справі про керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

На даний час проводяться слідчі дії. Також перевіряється інформація щодо причетності до вчинення цього злочину інших посадових осіб суду.

Речові докази та гроші вилучено. Вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.