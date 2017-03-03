На Левандівці буде новий парк

У Львові буде створено новий парк на Левандівці. Відповідне рішення підтримали на сесії міської ради та виділили 20 га землі. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у відеозверненні.

«І наприкінці дві новини з містобудівної сфери. У четвер на сесії міської ради ми погодили виділення 20 гектарів землі під новий парк у Львові. Я вітаю мешканців Левандівки з тим, що в їхньому мікрорайоні вже незабаром з’явиться нове місце для відпочинку поблизу вулиці Роксоляни», – зазначив міський голова.