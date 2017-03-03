Грабіжник серед ночі відібрав у львів’янина телефон за 8 000 гривень

Львівські правоохоронці викрили зловмисника

У Галицький відділ поліції вчора, 2 березня, надійшла заява від 28-річного львів’янина. Чоловік повідомив, що близько другої години ночі на вулиці Вороного до нього підійшов незнайомий чоловік і бризнув йому в обличчя невідомою речовиною. Згодом заявник виявив відсутність свого мобільного телефону, вартість якого становить близько 8 000 гривень.

Правоохоронці з’ясували, що до скоєння злочину причетний 22-річний мешканець Пустомитівського району. Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Наразі проводять подальші слідчі дії.