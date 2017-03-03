Глави УГКЦ та РКЦ висловили співчуття рідним і близьким загиблих на шахті у с. Глухів

«Сьогодні трапилася страшна трагедія, яка забрала життя вісьмох наших шахтарів. З цього приводу висловлюю співчуття і молитовну близькість родинам загиблих. Молюся в наміренні новопреставлених, щоб Господь був милосердним до них та оселив їх у місці, «де немає болю і печалі, а вічне і безконечне життя». Для вас усіх випрошую кріпості та допомоги Божої», – такими словами висловив свій біль з приводу трагедії, яка трапилася вчора, 2 березня, на шахті №10 «Степова», Блаженніший Святослав, глава УГКЦ. Про це повідомляє департамент інформації УГКЦ.

«Вони спустилися в шахту для того, щоб своєю працею послужити нам усім. Вибух забрав їхні дорогоцінні життя. Вугілля, скроплене їхньою кров’ю, для нас є застереженням, а воднораз і закликом пам’ятати про цінність людського життя. Задля його збереження необхідно докладати всіх зусиль», – сказав глава УГКЦ.

Блаженніший Святослав закликав усіх до молитви, адже, за його словами, «лише наша спільна молитва зможе зцілити біль, який сьогодні переживають не тільки рідні і близькі потерпілих, але і всі наші гірники».

«Кожна смерть людини на робочому місці, кожна втрата працівника болісна для підприємства, та набагато боліснішою для родини є раптова розлука з близькою і дорогою людиною.

Тому передусім висловлюю глибоке співчуття родинам вуглекопів, котрі загинули і зазнали травм внаслідок вибуху і обвалу породи в шахті №10 «Степова» у Прибужжі на Львівщині. Благаємо, щоби Милосердний Бог прийняв у свої обійми душі загиблих, відновив у силі скалічених.

Через заступництво св. Варвари – покровительки гірників довіряємо Всевишньому так потрібну всьому суспільству небезпечну працю гірників», – зазначено у листі-співчутті Митрополита Львівського Архієпископа Мечислава Мокшицького, глави Римо-Католицької Церкви в Україні.