Жидачів приймає юніорський чемпіонат Львівщини з важкої атлетики

Упродовж 4-5 березня в м. Жидачеві Львівської області в приміщенні МБК “Папірник” (вул. Т. Шевченка, 1) триватиме чемпіонат Львівської області з важкої атлетики серед юніорів віком до 20 років (1997 – 2002 р.н.) та відкритий важкоатлетичний турнір “Богатирі Жидачева”.

Про це повідомили в управлінні фізичної культури спорту Львівської ОДА.

Участь у змаганнях візьме майже 100 учасників.

Змагання відбуватимуться за підтримки управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, федерації важкої атлетики Львівщини. Головний суддя змагань – Віталій Кузьма (м. Жидачів).

Розпочинатимуться змагання змагань о 11:00 год і триватимуть до 18:00 год.