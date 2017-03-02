За ніч патрульні затримали 6 нетверезих водіїв

Один із них був в наркотичному сп’янінні

У ніч із середи на четвер патрульні Львова зупинили 6 водіїв у нетверезому стані. Про це повідомляє Патрульна поліція Львова.

На вулиці Ковельській 48-річний водій на автомобілі ВАЗ 21013 порушив ПДР. В чоловіка були очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду водій відмовився. Отримав протокол за керування транспортним засобом у нетверезому стані та постанову за порушення правил дорожнього руху.

На вулиці Драгана водій автомобіля BMW, повертаючи не увімкнув світловий сигнал. Він мав ознаки сп’яніння. Тест при свідках він погодився пройти. Результат – 1.81 проміле.

На вулиці Сихівській протокол за керування автомобілем у нетверезому стані отримав водій Range Rover. Результат драгера – 1.33 проміле.

На вулиці Богдана Хмельницького 30-річний водій автомобіля ВАЗ 2106 відмовився проходити перевірку на стан сп’яніння і отримав не лише протокол за керування у нетверезому стані, а й постанову за відсутність необхідних документів.

На вулиці Трильовського патрульні зупинили автомобіль BMW через видимі технічні несправності. Інспектори одразу помітили у водія ознаки наркотичного сп‘яніння. Він відмовився проходити огляд і отримав протокол за керування транспортним засобом в стані наркотичного сп’яніння.

На вулиці Городоцькій екіпаж патрульної поліції помітив автомобіль АЗЛК 2141, який порушив ПДР. 25-річний водій документів для перевірки не надав, і надав недостовірну інформацію щодо свого прізвища та ім’я. При поверхневій перевірці у нього виявили документ, який засвідчував особу. У водія були очевидні ознаки алкогольного сп‘яніння. Результат тесту показав – 1.66 проміле. На водія склали протокол за керування в стані алкогольного сп’яніння та постанову за керування без посвідчення водія.