За фактом вибуху на шахті «Степова» зареєстровано кримінальне провадження

На місці триває рятувальна операція

Сокальський відділ поліції вніс відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). Подальше досудове розслідування прокуратурою Львівської області доручено проводити слідчому управлінню Нацполіції у Львівській області. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

«Створено групу слідчих з числа досвідчених працівників поліції та групу досвідчених процесуальних керівників. Найближчим часом слідчими буде винесено постанови на призначення відповідних експертиз з метою встановлення дійсних обставин трагедії, причин та умов, що призвели до її виникнення, а також встановлення винних осіб», – йдеться у повідомленні прокуратури.

На місці події триває рятувальна операція.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, на Сокальщині стався вибух на шахті, внаслідок чого обрушилася гірська порода.

За даними ДСНС, 8 гірників загинули, ще шістьох із травмами підняли на поверхню. Доля 24 гірників досі невідома.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено підрозділи Міненерговугілля та ДСНС.

У Сокальський район виїхав голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

Потерпілих доставляють у Червоноградську міську лікарню. Гірників із важкими травмами госпіталізовуватимуть до медзакладів Львова.