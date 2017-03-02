Від завтра буде обмежено рух транспортних засобів на вул. Б.Лепкого, 17

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, від завтра, 3 березня, з 09.00 год і до 20.00 год 10 березня буде обмежено рух для транспортних засобів на вул. Б. Лепкого, 17.

Перекриття руху транспортних засобів на вул. Б.Лепкого, 17 зумовлене проведенням будівельно-монтажних робіт при прокладанні зовнішніх мереж водопроводу та каналізації до будинку №8 на вул. Листопадового Чину.

Роботи виконує ЛМКП «Львівтеплоенерго», інформує прес-служба ЛМР.

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.