Усіх гірників підняли з-під завалів на шахті “Степова”

У ході рятувальної операції усіх гірників, які опинились під завалом після вибуху на шахті «Степова» підняли на поверхню

Про це «Львівській газеті» повідомив перший заступник мiського голови Червонограда Дмитро Балко.

«Всім гірників загинуло, шестеро – постраждало. Усіх гірників уже підняли нагору. Стабілізовано шестеро осіб, решта не потребує допомоги», – розповів Дмитро Балко.

За його інформацією, причина вибуху – спалах метану.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, на Сокальщині стався вибух на шахті, внаслідок чого обрушилася гірська порода.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено підрозділи Міненерговугілля та ДСНС.

У Сокальський район виїхав голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. На місце події також терміново вилетів прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Потерпілих доставляють у Червоноградську міську лікарню. Гірників із важкими травмами госпіталізовуватимуть до медзакладів Львова.