УКРОП вимагає відновити маркування російських товарів у львівських супермаркетах

У Львові наростає обурення у зв’язку з тим, що в місті відсутнє маркування товарів російського походження у таких суб’єктів господарювання, як мережа будівельних супермаркетів «Епіцентр» і ТРЦ «Victoria Gardens».

На сесії Львівської міської ради голова фракції «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» у Львівській міській раді Ігор Телішевський у своєму запиті на адресу міського голови пропонує продовжити на 2017-2019 роки строку дії ухвали з приводу координації інформаційної діяльності та захисту інформаційної безпеки на території м. Львова.

Ігор Телішевський переконаний: «Саме такими кроками ми підтримаємо нашу спільну блокаду ДНР/ЛНР. Тому направив депутатський запит на міську раду, щоб вони підготувати відповідні зміни щодо продовження на 2017-2019 роки строку дії ухвали з приводу координації інформаційної діяльності та захисту інформаційної безпеки на території м. Львова та внесли на розгляд депутатського корпусу, наступного пленарного засідання».

Нагадаємо, що ще у липні 2014 року Львівська міська рада прийняла ухвалу «Щодо координації інформаційної діяльності та захисту інформаційної безпеки на території м. Львова». На жаль, дії цієї ухвали були обмежені термінами з 2014 по 2016 рік та не передбачали жодної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності, які її не дотримувались.