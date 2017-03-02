У Львові викрили на хабарництві голову МСЕК (фото)

Корупційні дії голови міжрайонної медико-соціальної експертної комісії викрила у Львові Служба безпеки України спільно з поліцією

Про це повідомили у прес-центрі СБУ.

Керівниця МСЕК вимагала чотири тисячі гривень від мешканки Львівщини за видачу висновку про присвоєння їй групи інвалідності. Правоохоронці затримали здирницю у службовому кабінеті після одержання неправомірної вигоди.

Під час обшуків за місцем роботи затриманої оперативники спецслужби також вилучили 300 доларів США та дві тисячі гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Встановлюють інші факти злочинної діяльності чиновниці.