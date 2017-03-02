У Львові продовжили дію програми соціального захисту внутрішньо переміщених осіб

Про це інформує прес-служба ЛМР.

Як йдеться в пояснювальній записці до проекту ухвали, ця Програма – це заходи, що здійснюються на місцевому рівні з метою фінансової підтримки внутрішньо переміщених осіб, зокрема, інвалідів (у тому числі дітей-інвалідів), матерів/батьків (опікунів), які мають на утриманні троє і більше малолітніх дітей до 18 років, осіб працездатного віку, які не працюють та не мають можливості отримувати доходи у зв’язку з тривалою хворобою, в окремих випадках – інших внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку у відділах соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509 (зі змінами).

При цьому, міською радою встановлено, що видатки щодо реалізації Програми соціального захисту внутрішньо переміщених осіб проводяться у межах коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова.