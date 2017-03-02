У Львові правоохоронці викрили зловмисника, причетного до грабежу

Як встановили працівники Сихівського відділу поліції, 31-річний львів’янин застосував фізичну силу і заволодів сережками та годинником перехожої.

В Сихівський відділ поліції 1 березня за допомогою звернулася 25-річна львів’янка. Жінка повідомила, що близько першої ночі невідома особа на одній з вулиць міста, застосувавши фізичну силу, заволоділа її золотими сережками та наручним годинником. Сума завданих збитків становить п’ять тисяч гривень.

Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився 31-річний мешканець Львова.

Поліцейські перевіряють причетність зловмисника до скоєння інших злочинів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від чотирьох до шести років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.