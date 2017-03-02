У Червоноградську лікарню доставили першого потерпілого внаслідок вибуху на шахті

Найближчим часом очікують на ще чотирьох

Потерпілих під час вибуху на шахті «Степова» у Сокальському районі доставляють у Червоноградську міську лікарню. За словами заступника головного лікаря Червоноградської міської лікарні Ірини Полигач, до них вже привезли першого потерпілого. У нього опіки кистей рук і обличчя 1-3 ступеня важкості.

За її словами, у найближчий час у лікарні очікують на ще чотирьох постраждалих гірників. За попередніми даними, троє з них перебувають у важкому стані.

«Операційні бригади готові приймати потерпілих», – розповіла «Львівській газеті» Ірина Полигач.

Наразі медики не готові сказати, чи гірників лікуватимуть на місці, чи відправлять до Львова. Все залежатиме від важкості травм і стану потерпілих.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, о 12:46 у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті № 10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м., в 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

За даними ДСНС, 8 гірників загинули, ще шістьох із травмами підняли на поверхню. Доля 24 гірників залишається невідомою.

Причину обрушення встановлюють. На місце події виїхав голова ЛОДА Олег Синютка.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено підрозділи Міненерговугілля та ДСНС.

ДВАТ «Шахта «Степова» входить до ВО ДКХ «Львіввугілля». Розташована у селі Глухів Сокальського району Львівської області.

Стала до ладу у 1978 р. з проектною потужністю 2,4 млн т/рік. Фактичний видобуток вугілля 3540/1790 т/добу (1990/1999). У 2003 р. видобуто 179 тис. т вугілля. Виробнича потужність на 1.01.2010 р.- 1500 тис. тонн в рік. Максимальна глибина 540/540 м (1990/1999).

Наказом Міністра палива та енергетики України від 2 лютого 2001 року за №50 шахта перейменована з №10 «Великомостівська» на «Степова».

Шахта надкатегорійна за метаном, небезпечна за вибуховістю вугільного пилу. Кількість очисних вибоїв – 8/3, підготовчих 11/6 (1990/1999).

Адреса: 80054, смт. Глухів, Сокальський район, Львівської обл.