Стали відомі імена гірників, загиблих під час вибуху на львівській шахті

Жертвами трагедії стали восьмеро шахтарів.
ЗМІ дізнались імена восьми шахтарів, які загинули в результаті обвалу шахти “Степова” на Львівщині.
За даними Громадське Червоноградське, серед загиблих Мелешко Ярослав, Бєлоусов Микола, Клак Олександр, Михнич Василь, Лозинський Володимир, Коліда Тарас, Бігун Іван, Старошевський Тарас.
Нагадаємо, 2 березня, на Сокальщині стався вибух на шахті, внаслідок чого обрушилася гірська порода.
До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено підрозділи Міненерговугілля та ДСНС.
У Сокальський район виїхав голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. На місце події також терміново вилетів прем’єр-міністр Володимир Гройсман.