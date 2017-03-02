Офіційно: Насірова затримали у Феофанії

Про це Еспресо.TV. повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.

Вона повідомила, що главу Державної фіскальної служби Романа Насірова справді затримали у відомчій лікарні “Феофанія”. Затримання відбулося в рамках розслідування “газової” справи.

Зараз проводять слідчі дії.

Як повідомлялося. увечері 2 березня Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі Державної фіскальної служби. Обшуки тривають у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти колишнього народного депутата Олександра Онищенка. Сам голова ДФС Роман Насіров ліг у відомчу лікарню«Феофанія». За даними журналістів програми «Схеми», у НАБУ та САП уже підготували підозру Романові Насірову за статтею про зловживання владою або службовим становищем. Наразі не відомо, чи вона вже підписана.

За даними програми «Схеми», детективи НАБУ підозрюють голову ДФС у зловживанні владою під час особистого підписання рішень про розстрочення податкових боргів підприємствам з орбіти колишнього депутата Олександра Онищенка, які фігурують в основному провадженні, так званій «газовій справі Онищенка».

У цій справі детективи НАБУ підозрюють Онищенка в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд гривень. Онищенко заперечував свою причетність до цього і називав порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес.