Нового керівника управління транспорту потрібно обирати на відкритому конкурсі, – Свінціцький

Депутати «Народного контролю» вимагають провести максимально відритий і прозорий конкурс на посаду керівника управління транспорту Львова, – відповідний запит сьогодні під час сесії, 2 березня, озвучив депутат фракції, заступник голови інженерної комісії Віталій Свінціцький.

«Сам конкурс має бути прозорим, а претенденти на посаду мають публічно представити план дій для виходу із ситуації, що склалась у транспортній галузі. Також потрібно максимально відкрито обговорити з депутатами та громадськістю формування умов на конкурс на пасажирські автомобільні перевезення, який за певний час таки доведеться провести», – йдеться в запиті.

Також депутати вимагають розслідувати діяльність Віктора Щира, який майже три роки очолював транспортне управління, а вчора вирішив не продовжувати контракт із міською радою. Зокрема, потрібно вивчити його причетність до порушень при організації та проведенні конкурсу на пасажирські перевезення у Львові.

«Шлейф порушень законодавства за конкурсом тягнеться з осені минулого. Почалося з того, що, за відповідною постановою КМУ, конкурс мав проводитись не пізніше, ніж за 2 місяці до завершення дії тодішніх договорів. Ці терміни було провалено. Також є порушення створення умов конкурсу: формування лотів на неконкурентних умовах, обрання режиму руху «Маршрутне таксі» для усіх маршрутів, хоча цей режим може діяти лише за умови, що ділянка забезпечена громадським транспортом у «Звичайному режимі»», – пояснює Свінціцький.

За його словами, про ці факти неодноразово повідомляли половина конкурсного комітету, проте зауваження так і не були враховані. Натомість 20 лютого відбулося засідання конкурсного комітету на старих умовах, що потягнуло за собою декілька судових позовів.

«Зважаючи на серйозність звинувачень, вважаю, що керівник управління транспорту прийняв правильне рішення залишити посаду, проте він має відповісти перед законом, якщо буде доведена його причетність до порушень», – резюмував депутат.